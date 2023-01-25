Происшествия 25 января 2023, 14:55 Майнера на ПК объекта критической инфраструктуры осудили на два года условно УФСБ России по Москве: сотруднику «Криогенмаш» назначили 2 года условно за майнинг

Читать 360tv в

УФСБ России по городу Москве пресекли незаконный майнинг на серверах ПЭВМ ПАО «Криогенмаш». Об этом сообщили представители пресс-службы ведомства.

Предприятие считается объектом критической информационной инфраструктуры.

Реклама

По их данным, один из сотрудников компании установил вредоносное ПО на рабочие компьютеры. С его помощью мужчина хотел пополнить запасы криптовалюты. Однако план так и не осуществился: незадачливого майнера задержали сотрудники правоохранительных органов.

В отношении мужчины завели уголовное дело. Недавно сотрудники Балашихинского городского суда Московской области вынесли ему приговор. Сотрудника «Криогенмаша» признали виновным по первой части первого пункта статьи 274 УК России. Этот закон предусматривает наказание за неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ.

Мужчине назначили два года лишения свободы и штраф в размере полумиллиона рублей. Эти деньги направят в пользу государства.

Однако у злоумышленника выявили смягчающие обстоятельства: положительная характеристика и неблагополучное семейное положение. Суд учел их и назначил ему условное наказание.

Приговор уже вступил в законную силу.