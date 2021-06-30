Майя Ломидзе опровергла слухи о закрытии Турции

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе опровергла слухи о том, что Турцию могут снова закрыть. Об этом сообщила НСН.

Ранее СМИ сообщили, что о закрытии Турции рассказал вице-президент Ассоциация туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович.

Ломидзе объяснила, что его слова неверно интерпретировали. Она уточнила, что Канторович имел в виду, что любая страна может запретить въезд в любой момент. Из этого и был сделан вывод о предполагаемом закрытии Турции.

«То, что было растираживано СМИ, это наведение паники. Люди второй год живут в состоянии постоянной неопределенности, все меняется все время», — пояснила она.

Ломидзе заключила, что никаких намерений о закрытии границ Турция не выражала.