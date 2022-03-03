Собака чуть не загрызла школьника в Махачкале. Видео

Бездомная собака набросилась на школьника в Редукторном поселке Махачкалы. Нападение успели снять на видео.

На кадрах видно, что мальчик сам подошел к животному, сел на корточки и протянул руку, чтобы погладить его, но пес неожиданно набросился на него, вцепился в лицо и повалил на землю.

На помощь ребенку тут же бросились прохожие, они отогнали собаку, подняли с земли мальчика. По данным РИА «Дагестан», пострадавшему восемь лет. Он получил рану щеки, его доставили в больницу, где оказали помощь.

Прокуратурой республики организована проверка информации о нападении собаки на ребенка. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению уполномоченными лицами требований законодательства в сфере обращения с безнадзорными животными.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту», — говорится в сообщении ведомства.