Жителя Магнитогорска осудили на 14 лет за убийство бывшей

Преступника приговорили к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также виновный должен компенсировать моральный вред, выплатив штраф в 5,2 миллиона рублей.

По информации издания, следователям удалось доказать, что молодой человек несколько раз удал свою бывшую девушку ножом в подъезде жилого дома. Пострадавшая скончалась от нанесенных травм. Известно, что преступник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщается, что в тот же день молодой человек напал на водителя такси. Однако мужчина отбился и убежал.