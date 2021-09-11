«Магнит» продал 73 тонны потенциально опасных арбузов

Арбузы, которым отравились несколько человек, проверили в магазине «Магнит» на Совхозной улице в Москве. Из этой партии уже продали 73 тонны.

Об этом сообщил «Интерфакс». С плодов взяли пробы и отправили на проверку в лабораторию. Результаты будут готовы через несколько дней.Всю партию уже сняли с продажи не только в столице, но и в регионах — пока не придут результаты.

Ранее в Москве отравилась семья, проживающая на Совхозной улице — в результате погибли бабушка с внучкой. Точная причина неизвестна, но незадолго до ухудшения самочувствия все трое ели арбуз из местного «Магнита».

Прошло два дня, а количество госпитализированных жителей этого района с похожими признаками только увеличивается. Некоторые из них также ели арбузы.

В том же самом подъезде, где жили погибшие, попали в больницу и другие соседи. В частности, был госпитализирован 11-летний мальчик из соседней квартиры. Его родственники рассказали, что арбуз ребенок точно не ел и вряд ли он чем-то отравился. Его тетя отметила, что он питался только домашней едой. Тем не менее, его все же положили в больницу.

Из другого дома на улице Совхозной госпитализировали двух женщин — 55 и 62 лет. У всех наблюдаются признаки отравления. Одна из них точно ела арбуз два дня назад. Но куплен он был не в «Магните», а в «Пятерочке».

Утром появилось сообщение, что еще три человека попали в больницу. Они тоже живут на Совхозной улице. Пациентами стали две несовершеннолетние девочки 12 и 17 лет и взрослый в возрасте 26 лет.