Важное 07 января 2023, 20:10 Магистральный трубопровод взорвался под Лутугино в ЛНР «Луганскгаз»: взрыв произошел на магистральном трубопроводе под Лутугино в ЛНР РИА «Новости»

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Взрыв прогремел на магистральном трубопроводе в районе города Лутугино в Луганской Народной Республике, сообщила компания «Луганскгаз» в своем Telegram-канале. В результате без газа остались почти 11 тысяч абонентов.

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По данным компании, после взрыва произошло возгорание. На место прибыли специалисты «Луганскгаза» во главе с руководством. Идут работы по ликвидации пожара.

«Сейчас без газоснабжения временно остается порядка 11 000 абонентов Лутугинского района», — добавили в пресс-службе.

Соцсети

Сроки восстановления в компании пока не назвали, обещав сообщить эти данные позднее. Причины и обстоятельства ЧП уточняются.

В администрации Лутугинского района сообщили, что до окончания ремонтных работ во всех населенных пунктах, кроме сел Первозванка и Волнухино, полностью отключили газоснабжение.