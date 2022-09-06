Магазинного вора задержали в Ленобласти | 360°

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Магазинного вора задержали в Ленобласти

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В городе Волхов Ленинградской области сотрудник Росгвардии задержал мужчину, который, по версии следствия, пытался украсть из магазина продукты на сумму 1,2 тысячи рублей, написали «Невские новости».

Как уточнили в пресс-центр ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, страж порядка случайно заметил что-то неладное, связался со своими коллегами и начал преследовать подозреваемого.

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Мужчина был задержан по горячим следам на улице Молодежной. В отделении полиции выяснилось, что ранее он уже имел судимость.

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