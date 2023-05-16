Происшествия 16 мая 2023, 15:58 Магазинного вора поймали в гипермаркете на на Выборгском шоссе в Петербурге

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Магазинный вор попался на краже мяса и алкоголя в одном из гипермаркетов на Выборгском шоссе. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии Петербурга.

Мужчина припрятал мясо в свой рюкзак, а под куртку спрятал алкоголь. Так он и прошел мимо кассы, не оплатив покупки. Сотрудники вызвали вневедомственную охрану. Прибывшие сотрудники Росгврадии задержали воришку и изъяли у него товары более чем на 16 тысяч рублей.

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