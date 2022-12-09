09 декабря 2022, 18:55
Магазин загорелся в центре Москвы
Источник «360»: продуктовый магазин загорелся на Тишинской площади в Москве
Пожар начался в магазине на Тишинской площади в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Продуктовый магазин находится в трехэтажном здании. По предварительной информации, горит картон. Людям пришлось спешно покинуть место происшествия, приехали пожарные расчеты.
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В пресс-службе ГУ МЧС по городу уточнили, что на открытой площадке загорелся мусор. Огонь охватил площадь 10 квадратных метров.
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«Ликвидировано в 18:37», — уточнили в ведомстве, добавив, что никто не пострадал.
Очевидцы в социальных сетях рассказали, что люди собрались около входа и ждали, когда спасатели завершат свою работу.
Пожары
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