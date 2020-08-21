Магазин загорелся в Электростали на площади 1,2 тысячи квадратов. Видео

Крупный пожар начался утром 21 августа в подмосковной Электростали. По данным пресс-службы МЧС региона загорелась кровля магазина на площади 1, тысячи квадратных метров.

«Произошло частичное обрушение кровли, площадь горения составляет 1200 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала», — сообщили в МЧС.

Пожар начался по адресу: Строительный переулок, дом 9. На месте ЧП работают 62 человека и 11 единиц техники. Информации о причинах пожара пока нет.