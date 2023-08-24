Происшествия 24 августа 2023, 04:55 Магазин загорелся в Донецке после обстрела ВСУ РИА «Новости»

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В Донецке начался пожар в магазине после обстрела со стороны ВСУ. Об этом рассказали РИА «Новости» очевидцы.

Расчеты пожарной службы сейчас занимаются тушением огня. Некоторые боеприпасы попали на территорию больницы имени Вишневского. В здании пострадали окна и повредились стены одного из корпусов.

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Накануне в Министерстве угля и энергетики ДНР сообщили, что украинские военные обстреляли шахту «Комсомолец Донбасса» в Кировском районе Донецка. Боевики киевского режима нанесли удары по объекту после того, как там прошел праздник. В результате происшествия один горняк погиб, другие четверо пострадали.

Также удары ВСУ пришлись по зданию школы, станции скорой помощи и другим инфраструктурным объектам. Еще получили повреждения жилые помещения: частный дом и многоквартирное здание.