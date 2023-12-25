Происшествия 25 декабря 2023, 10:32 Магазин «Леруа Мерлен» загорелся на юге Петербурга Пожар начался в магазине «Леруа Мерлен» в Красносельском районе Петербурга

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Магазин торговой сети стройматериалов и товаров для дома «Леруа Мерлен» загорелся на юго-западе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило главное управление МЧС России по городу в своем Telegram-канале.

«В 09:05 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красносельский район, проспект Буденного, дом 31, корпус 2», — указали в ведомстве.

По данным сервисов с картами, по этому адресу находится магазин «Леруа Мерлен». В МЧС сообщили, что горит торговое здание, но не уточнили название магазина.

Пожару присвоили первый ранг сложности. Огонь тушат 28 человек с привлечением шести единиц техники. По данным на 10:24, сотрудники экстренных служб локализовали пожар.

Персонал торговой точки эвакуировали до прибытия пожарных подразделений. Информация о пострадавших пока не поступала.

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Ее сотрудники координируют работу правоохранителей и специальных служб на месте, уточнили в пресс-службе петербургской прокуратуры.

Ранее в Невском районе Петербурга загорелся ангар со стройматериалами. Площадь пожара составила 450 квадратных метров.