«Магазин кому отдать?» Мужчина в Татарстане открыл стрельбу по соседям из-за уборки

В поселке Салмачи под Казанью мужчина открыл стрельбу по соседке. Конфликт произошел из-за того, что они не поделили уборку территории. О произошедшем «360» рассказала сама соседка. Она сняла на видео и стрелка, которого задержала полиция.

«Ребята, сегодня возле моего дома в меня стреляли. Стрелял мой сосед», — сообщила жительница поселка.

Женщина отметила, что дети этих соседей приходят к ней на участок и заходят в гости на чай.

Сосед, предположительно, устроившей стрельбу, вел себя откровенно вызывающе даже после приезда полиции. В присутствии правоохранителей он продолжал оскорблять соседей.

«Магазин кому отдать?» — спросил он у стражей порядка, закурив сигарету.

Перед задержанием мужчина успел распить со своими друзьями спиртное, разлив по пластиковым стаканчикам. При этом он насмехался над шокированными соседями.

Один из соседей рассказал, что попытался остановить стрелявшего, вступив с ним в бой. Но когда завязалась драка, к ним подбежал еще один мужчина и ударил его в лоб.

Источник фото: «360»

Под огонь попал соседский автомобиль. Мужчина расстрелял передние окна машины. Сейчас они временно заделаны картонками.