Происшествия 11 сентября 2023, 13:46 Магазин, где москвичка купила арбуз, закрыли после сообщений об отравлении Shot: магазин, где москвичка купила арбуз, закрыли после сообщений об отравлении РИА «Новости»

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Магазин «Фруктовый рай», в котором москвичка приобрела арбуз, предположительно, ставший причиной ее смерти, временно закрыли. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Согласно информации канала, магазин принадлежит супругам из Азербайджана. Продавца увезли полицейские для допроса.

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Еще до закрытия магазина несколько встревоженных покупателей успели вернуть купленные фрукты обратно в магазин.

Ранее стали известны подробности о смерти 48-летней москвички. Женщина, которая умерла после употребления в пищу ягоды, страдала рядом хронических заболеваний, в том числе гепатитом.