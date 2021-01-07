07 января 2021, 18:25
Магазин автозапчастей загорелся в Краснодаре
Павильоны с автозапчастями загорелись на улице Лизы Чайкиной в Краснодаре, сообщил портал «Юга.ру». Очевидцы сообщили, что крупный пожар начался около МРЭО ГИБДД Краснодара.
Как пишет «Российская газета» со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю, рядом с загоревшимся магазином находится станция техобслуживания.
Огонь распространился на площадь 100 квадратных метров. Пожарным удалось оперативно остановить распространение пожара и потушить его. На вызов выезжали четыре единицы техники и 15 сотрудников МЧС. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.