Магазин автозапчастей загорелся в Краснодаре

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю, рядом с загоревшимся магазином находится станция техобслуживания.

Огонь распространился на площадь 100 квадратных метров. Пожарным удалось оперативно остановить распространение пожара и потушить его. На вызов выезжали четыре единицы техники и 15 сотрудников МЧС. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.