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    07 января 2021, 18:25

    Магазин автозапчастей загорелся в Краснодаре

    Андрей Иванов

    Павильоны с автозапчастями загорелись на улице Лизы Чайкиной в Краснодаре, сообщил портал «Юга.ру». Очевидцы сообщили, что крупный пожар начался около МРЭО ГИБДД Краснодара.

    Как пишет «Российская газета» со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю, рядом с загоревшимся магазином находится станция техобслуживания.

    Огонь распространился на площадь 100 квадратных метров. Пожарным удалось оперативно остановить распространение пожара и потушить его. На вызов выезжали четыре единицы техники и 15 сотрудников МЧС. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.