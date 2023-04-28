28 апреля 2023, 17:09
МАГАТЭ зафиксировало взрыв мины рядом с ЗАЭС
МАГАТЭ сообщило о взрыве мины рядом с Запорожской атомной электростанцией
Боевые действия все еще не прекратились неподалеку от территории Запорожской атомной станции, недавно рядом с ядерным объектом взорвалась мина. Данные об этом опубликовали в отчете на сайте МАГАТЭ.
«Эксперты МАГАТЭ, присутствующие на Запорожской атомной станции, на текущей неделе оказались вынуждены спуститься в укрытие после предупреждения о ракетной атаке», — заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
Реклама
По его словам, в окрестностях ЗАЭС раздавались непрекращающиеся звуки выстрелов.
«Это свидетельствует о продолжающихся боевых действиях. Также неподалеку от станции разорвалась мина», — подчеркнули авторы отчета.
Эксперты и наблюдатели МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС на постоянной основе с сентября 2022 года. Последняя ротация специалистов агентства на станции произошла 27 апреля.
Около недели назад украинские боевики атаковали Запорожскую станцию ударными беспилотниками.
Запорожская АЭС
МАГАТЭ
Реклама
Реклама