Происшествия 28 апреля 2023, 17:09 МАГАТЭ зафиксировало взрыв мины рядом с ЗАЭС МАГАТЭ сообщило о взрыве мины рядом с Запорожской атомной электростанцией РИА «Новости»

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Боевые действия все еще не прекратились неподалеку от территории Запорожской атомной станции, недавно рядом с ядерным объектом взорвалась мина. Данные об этом опубликовали в отчете на сайте МАГАТЭ.

«Эксперты МАГАТЭ, присутствующие на Запорожской атомной станции, на текущей неделе оказались вынуждены спуститься в укрытие после предупреждения о ракетной атаке», — заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

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По его словам, в окрестностях ЗАЭС раздавались непрекращающиеся звуки выстрелов.

«Это свидетельствует о продолжающихся боевых действиях. Также неподалеку от станции разорвалась мина», — подчеркнули авторы отчета.

Эксперты и наблюдатели МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС на постоянной основе с сентября 2022 года. Последняя ротация специалистов агентства на станции произошла 27 апреля.

Около недели назад украинские боевики атаковали Запорожскую станцию ударными беспилотниками.