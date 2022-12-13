Происшествия 13 декабря 2022, 15:25 Лжеврач из Таганрога обманул пенсионерку на 100 тыс рублей

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В отдел полиции Таганрога обратилась пожилая женщина, которая рассказала, что стал жертвой мошенника, укравшего у нее 100 тысяч рублей. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу донского ГУ МВД.

По словам пенсионерки, к ней в дом пришел мужчина, который представился врачом и предложил провести физиотерапию. После процедуры пенсионерка заметила, что у нее из дома пропали 100 тысяч рублей.

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Во время задержания злоумышленник рассказал, что давно заметил одинокую пенсионерку и решил воспользоваться случаем, чтобы обокрасть ее.

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После обыска мошенника полиция смогла вернуть часть денег пенсионерке.