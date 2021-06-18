Лжевирусологи обокрали пенсионерку в Петербурге на 1,5 миллиона рублей. Они попали на видео

Две неизвестных женщины в белых халатах и медицинских масках представились вирусологами и проникли в квартиру 78-летней жительницы Петербурга и украли ценности на 1,5 миллиона рублей. Перед преступлением мошенницы попали на видео с камер наблюдения.

На кадрах можно заметить, как две женщины прогуливаются возле памятника в Петербурге. Именно их подозревают в совершении преступления.

Лжевирусологи обокрали пенсионерку в Колпинском районе. Сама пострадавшая женщина в беседе с «360» не захотела делиться подробностями произошедшего.

«Обокрали и ушли», — сказала петербурженка.

Женщина добавила, что на месте преступления два дня подряд работали правоохранители со служебной собакой.

Предположительно, мошенницам удалось проникнуть в квартиру к женщине под предлогом осмотра жилья на предмет безопасности в пандемию. А когда они ушли, пенсионерка заметила, что из квартиры пропали деньги и драгоценности на общую сумму около 1,5 миллиона рублей.

Ранее в Петербурге отправили под суд 16 местных жителей, которые подстраивали кражи дорогих автомобилей, чтобы получить страховые выплаты.