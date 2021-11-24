Лжесантехников арестовали в Петербурге за воровство

В Санкт-Петербурге арестовали двоих мужчин 26 и 29 лет за кражу денег у пенсионеров. Злоумышленники ранее уже были привлечены к ответственности за подобное преступление. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на уголовный розыск по Кировскому району Санкт-Петербурга.

С заявлением в полицию обратилась пенсионерка из дома 125 на Ленинском проспекте. Она рассказала, что двое неизвестных мужчин представились сантехниками, обманом пробрались в ее жилище и похитили семь тысяч рублей.

По горячим следам сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемых. Ими оказались ранее судимые за подобное преступление местные жители.