Происшествия 09 февраля 2023, 16:53 Лжесантехник в Екатеринбурге украл у ветерана ВОВ похоронные деньги

Читать 360tv в

В Екатеринбурге мужчина обокрал 92-летнюю местную жительницу, ветерана ВОВ. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на внучку пожилой женщины Марию.

По ее словам, бабушка встретила мужчину во дворе, он рассказал о прорыве трубы в соседнем подъезде и предложил проверить батареи пенсионерки. Поднявшись в квартиру, он сразу пошел на кухню и разлил там воду. Сказал, что это — последствия прорыва. Потом мужчина прошел в комнату, где повторил трюк.

Реклама

Затем он отправил доверчивую женщину за ведром и тряпкой, а сам нашел деньги и сбежал. Оставшись одна, пенсионерка заметила пропажу 90 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.

Реклама

Ветеран обратилась в полицию. Там установили личность подозреваемого и возбудили уголовное дело по статье «Кража».