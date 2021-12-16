Лжеполицейских накажут за ограбление в Ростове

Около 10 месяцев назад двое жителей Новочеркасска, надев форму полицейских, напали на офис компании, которая занимается приемом и продажей цветного и черного металлолома. В руках у одного из мужчин был предмет, похожий на пистолет, а второй имел при себе электрошокер, написал «Царьград».

По информации пресс-службы прокуратуры Ростовской области, лжеполицейские связали рабочих и похитили из сейфа компании 200 тысяч рублей. Покинув помещение, они оставили заложников связанными.

Правоохранителям по горячим следам удалось задержать подозреваемых. Накануне прокурор отправил материалы дела в городской суд Новочеркасска. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.