04 марта 2024, 15:39
Лжеполицейские ограбили квартиру жительницы Перми
Пермские правоохранители задержали двух подозреваемых в разбойном нападении. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, фигуранты проникли в квартиру местной жительницы под видом сотрудников полиции. Угрожая предметом, схожим с пистолетом, злоумышленники похитили денежные средства, мобильный телефон и смарт-часы потерпевшей.
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Специалисты проверяют мужчин на причастность к другим преступлениям.
Пермь
МВД РФ
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