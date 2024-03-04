Происшествия 04 марта 2024, 15:39 Лжеполицейские ограбили квартиру жительницы Перми

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Пермские правоохранители задержали двух подозреваемых в разбойном нападении. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, фигуранты проникли в квартиру местной жительницы под видом сотрудников полиции. Угрожая предметом, схожим с пистолетом, злоумышленники похитили денежные средства, мобильный телефон и смарт-часы потерпевшей.

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