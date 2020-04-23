Лжегинеколог развел россиянку на онлайн-прием и начал шантажировать. За дело взялся известный адвокат

Во время коронавируса на онлайн-режим переходят и мошенники. Причем способы, как обмануть людей, они находят все изощреннее. Жительница Калуги обратилась в полицию после того, как в Сети ее обманул лжегинеколог. После откровенного онлайн-приема он потребовал крупную сумму. В деле разбирается известный адвокат Тимур Маршани.

«Гинеколог втирался в доверие, говорил о том, что он является высококвалифицированным специалистом, врачом, способным оказать квалифицированную помощь. После предоставления интимных подробностей своего тела он попросил продемонстрировать половые органы. Все это было записано на видео, мнимый гинеколог начал шантажировать девушку», — рассказал «360» адвокат Тимур Маршани.

Мошенник представился сотрудником клиники «Евромед» и сослался на якобы положительные отзывы в интернете о своей работе. На девушку он вышел благодаря одному из форумов и предложил свои услуги удаленно.

Источник фото: Instagram

Девушка, недолго думая, согласилась провести онлайн-обследование. Ее не смутила даже немаленькая сумма — три тысячи рублей за одну видеоконсультацию.

Источник фото: Instagram

По словам адвоката, видеозвонок был односторонним — «гинеколог» видел девушку, а она его — нет. Сразу после завершения сеанса ей пришло сообщение: «Разговор записан! Если ты не хочешь, чтобы это видео попало всем твоим друзьям, переведи 200 000 рублей. Это не шутка!»

Источник фото: телеканал «360»

Интересно, что в аккаунте лжеврача — фотографии с изображением главного внештатного гинеколога Москвы. Но девушку это ни капли не смутило, так же, как и небольшое количество подписчиков.

Пострадавшая жительница Калуги обратилась в полицию, мошенника теперь ищут.