Происшествия 11 января 2024, 13:53 Лжегазовики предстанут перед судом за кражу денег у пенсионерки в Петербурге

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В Санкт-Петербурге суд рассмотрит дело двух мужчин, которые под видом газовиков обокрали пенсионерку. Об этом сообщил сайт Neva.Today.

По версии следствия, обвиняемые обманом проникли в квартиру пожилой женщины на Стрельнинском шоссе. Один из них отвлекал внимание пенсионерки, а другой в это время выносил деньги и ценные вещи.

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Отмечается, что в итоге у потерпевшей злоумышленники украли 43 тысячи рублей и статуэтку черепахи.