Происшествия 02 декабря 2022, 17:06 Лжеброкеры обманули жителя ЯНАО на 3 млн рублей

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В Губкинском возбудило уголовное дело по факту мошенничества на крупную сумму денег. Местный житель из-за лжеброкеров лишился трех миллионов рублей, написал «Север-Пресс».

Житель города рассказал, что заключил сделку с организацией, которая торгует на бирже. Сотрудники организации прислали мужчине номера банковских карт физических лиц, которые должны были зачислять деньги на счет компании. После того, как мужчина отправил им более трех миллионов рублей, связь прекратилась.

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Сейчас полиция разыскивает злоумышленников.

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