Лжеброкер обманул жительницу Ставрополя на сумму более семи миллионов рублей

Полиция разыскивает лжеброкера, который обманул доверчивую жительницу Ставрополя на сумму свыше семи миллионов рублей. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на региональное МВД.

Увидев в Сети рекламу, предлагавшую выгодно вложить деньги, 46-летняя женщина написала, что готова стать инвестором. С ней связался мужчина, который представился брокером. Он предложил ей вложить деньги в покупку криптовалюты, чтобы затем получать с этого прибыль.

По совету собеседника женщина открыла брокерский счет и два онлайн-кошелька, куда перевела в общей сложности 7,3 миллиона рублей.

Когда жительница Ставрополя поняла, что стала жертвой мошенничества, то обратилась за помощью к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.