Лжеброкер обманул женщину почти на полтора млн рублей в Ставрополе

В Ставропольском крае жертвой мошенничества стала 54-летняя женщина. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на региональное МВД.

Женщина увидела в Сети рекламу, которая предлагала хорошо заработать на бирже. После регистрации на сайте с ней связался незнакомый мужчина и предложил вложить средства, чтобы затем получать проценты. Женщина отправила «брокеру» более 1,4 миллиона рублей, после чего тот исчез. Правоохранители ищут афериста.