Происшествия 06 марта 2023, 14:26 Лже-полицейские напали на четырех человек в Ростовской области

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Драка с участием лже-полицейских произошла в ночь на 4 марта в городе Каменск-Шахтинский. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на 1рнд.

Неизвестные, представившись полицейскими, поинтересовались у девушки, почему она гуляет в позднее время одна. Девушка отказалась продолжать диалог и позвонила брату, чтобы тот приехал за ней. Родственник решил взять с собой друга и его жену.

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Когда они прибыли на место, лже-полицейские напали на девушек, а после начали драться с мужчинами. Девушки сказали, что вызовут полицию, после чего злоумышленники сбежали.

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