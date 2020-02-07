Лже-коммунальщицы ограбили пенсионера и напали на сотрудника полиции

По словам пенсионера, «сотрудницы коммунальных служб» предупредили его о задолженности, а затем начали угрожать и отобрали 30 тысяч рублей. После происшествия он сразу обратился в правоохранительные органы.

Сотруднику полиции удалось задержать двух подозреваемых. Однако одна из злоумышленниц успела распылить ему в лицо газовый баллончик.

Против мошенниц возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Все необходимые материалы передали в следственные органы.