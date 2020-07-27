Лжеагент Темниковой обманул блогера на деньги

28-летний Северин обратился в полицию. Он рассказал, что неизвестный представился известным концертным директором Табризом Шахиди. Он предложил блогеру платную рекламу на Instagram-странице певицы Елены Темниковой.

Назначенная цена устроила блогера, и в дальнейшем с Антоном общался якобы помощник Шахиди. Незнакомец предоставил блогеру статистику страницы певицы.

Северин перевел предоплату в размере 40 тысяч рублей. Однако уже спустя пару минут после поступления средств переписка была стерта, а номера, указанные лжеагентом, перестали отвечать.

После этого блогер связался с настоящим Табризом Шахиди, который объяснил, что ничего не писал ему и он наверняка стал жертвой злоумышленников.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого в мошенничестве.