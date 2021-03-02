Лыжницу из Норвегии эвакуировали на вертолете после жесткого падения

Лыжница из Норвегии во время скоростного спуска на этапе кубка мира по горным лыжам в Италии потеряла равновесие и на большой скорости упала, сообщил Пятый канал.

Уточняется, что произошедшее попало на видео. При падении горнолыжница несколько раз перевернулась и врезалась в защитную сетку. Мероприятие пришлось остановить, написал сайт «Дни.ру».

Чтобы эвакуировать спортсменку, был привлечен вертолет. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.