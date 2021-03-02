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    02 марта 2021, 11:54

    Лыжницу из Норвегии эвакуировали на вертолете после жесткого падения

    Полина Петрова

    Лыжница из Норвегии во время скоростного спуска на этапе кубка мира по горным лыжам в Италии потеряла равновесие и на большой скорости упала, сообщил Пятый канал.

    Лыжницу из Норвегии эвакуировали на вертолете после жесткого падения

    Уточняется, что произошедшее попало на видео. При падении горнолыжница несколько раз перевернулась и врезалась в защитную сетку. Мероприятие пришлось остановить, написал сайт «Дни.ру».

    Чтобы эвакуировать спортсменку, был привлечен вертолет. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.