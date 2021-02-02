02 февраля 2021, 17:56
Лыжника сбила машина на трассе под Тверью
Лыжник попал под машину, когда катался на лыжах под Тверью. Об этом сообщило издание «Твериград».
По данным «Экспресс-газеты», инцидент произошел на лыжне у спортивной базы областной КСШОР № 1. Там через трассу проходит автомобильная дорога, на которой и был сбит спортсмен. Водитель даже не сбавил скорость, когда проезжал по ней.
Спортсмен не получил серьезных травм. Администрация базы планирует установить на этом участке лежачие полицейские.