Лыжника сбила машина на трассе под Тверью

По данным «Экспресс-газеты», инцидент произошел на лыжне у спортивной базы областной КСШОР № 1. Там через трассу проходит автомобильная дорога, на которой и был сбит спортсмен. Водитель даже не сбавил скорость, когда проезжал по ней.

Спортсмен не получил серьезных травм. Администрация базы планирует установить на этом участке лежачие полицейские.