Лыжник погиб на горнолыжной трассе в Сочи

На горнолыжной трассе в Сочи погиб мужчина. Он упал в сугроб и скончался от полученных травм. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По имеющимся данным, во время катания на трассе 34-летний лыжник упал в сугроб головой вниз. В результате он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Очевидцы попытались оказать мужчине первую помощь, но спасти его не удалось.

Известно, что погибший приехал из Воронежа. В Сочи он отдыхал с друзьями.

Причины происшствия выясняются.

Ранее сообщалось, что лыжники едва не подорвались на гранате во время поездки по лесу. Видео было размещено в соцсетях. На кадрах видна натянутая между деревьями леска, а также привязанная к стволу дерева граната. Где была обнаружена растяжка, не сообщается.

Также стало известно, что в Обнинске 18-летний молодой человек погиб после того, как упал грудью на металлическую ограду. Он тренировался делать сальто. В больнице после УЗИ его отправили домой, успокоив мать тем, что серьезных травм нет. А на следующий день юноша умер от внутреннего кровотечения, которое врачи не нашли.