Происшествия 07 декабря 2023, 12:31 Львова-Белова рассказала о состоянии пострадавших при стрельбе в Брянске Львова-Белова: ситуация после стрельбы брянской школе находится на контроле РИА «Новости»

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Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале записала видеообращение после стрельбы в брянской гимназии. Детский омбудсмен сообщила, что пострадавшим детям и их семьям окажут необходимую помощь.

Львова-Белова назвала стрельбу в гимназии № 5, произошедшую утром 7 декабря, страшной трагедией. Она напомнила, что двое школьниц, включая нападавшую, скончались.

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«Пятеро детей ранены — они уже доставлены в детскую областную больницу. Координирует лечение Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России», — сказала детский омбудсмен.

Состояние трех пострадавших оценили как средней степени тяжести, еще двое получили более легкие травмы, добавила она.

Львова-Белова подчеркнула, что находится на связи с уполномоченной по правам ребенка в Брянской области Инной Мухиной. Ситуация под контролем, подытожила омбудсмен.

Ранее правоохранители задержали отца школьницы, устроившей стрельбу. Мужчина заявил, что не знал о пропаже ружья, которое хранилось в металлическом шкафу под замком. Он предположил, что девочка украла ключ от оружейного сейфа и забрала оттуда оружие.