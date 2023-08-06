Происшествия 06 августа 2023, 17:16 Ложная тревога. Предмет рядом с пляжем в Севастополе оказался не миной Губернатор Развожаев: обнаруженный в море предмет рядом с Севастополем оказался не миной РИА «Новости»

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Предмет, обнаруженный в море неподалеку от пляжа «Любимовка» в Севастополе, оказался не миной. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Обнаруженный в море недалеко от пляжа „Любимовка“ предмет проверили спецслужбы. Оказалось, что это не мина, тревога ложная. В Севастополе все спокойно», — написал он.

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Развожаев выразил благодарность всем специальным службам в городе за проявленную бдительность.

Ранее в воскресенье губернатор заявил о появлении неизвестной дрейфующей морской мины в 100 метрах от берега Севастополя. По его словам, боеприпас двигался в направлении Северной бухты.

В субботу, 5 августа, российские военные обнаружили неизвестный надводный морской дрон в акватории Севастополя. Силы Военно-морского флота взяли ситуацию под контроль и ликвидировали технику в зоне, безопасной для судоходства и туристов.