Ложь школьника из Набережных Челнов едва не привела к поножовщине

Школьник из Набережных Челнов сказал, что его обидел одноклассник. Мужчина пришел на разборку в школу с ножом. О произошедшем сообщили на сайте «Комсомольской правды».

Все началось 17 мая. Школьник средней школы не пришел домой вовремя. Его мама встревожилась и начала обзванивать знакомых. В итоге выяснилось, что школьник пришел к однокласснику в грязной одежде. Он сообщил, что его избили.

Об этом узнал отец мальчика. Мужчина был в нетрезвом состоянии. Находясь под влиянием спиртных напитков, он быстро принял решение посетить школу прихватив с собой нож.

Мужчина ловко обошел закрытые на магнитные замки двери. В этом ему помог случай: отец школьника подошел к учебному заведению именно в тот момент, когда из здания выходили сотрудники.

Внутри школы мужчина достал нож и начал им размахивать. Его застала вахтерша. Женщина попыталась угомонить отца школьника. Ее усилия не увенчались успехом. Однако ей удалось вызвать полицейских. Также женщина объяснила мужчине, что его сын покинул школу сразу после уроков. Это немного успокоило мужчину.

Сотрудники пресс-службы МВД Татарстана сообщили, что отца мальчика задержали и вменили обвинение по статье 20.21 КоАП России. Мужчину арестовали на три дня.

Сам мальчик признался, что солгал. Он сказал, что его не пинали. Таким образом он пытался пошутить.