Лошади погибли во время пожара в Новокузнецке

В конном клубе «Золотая подкова» в Новокузнецке минувший ночью произошел крупный пожар. По предварительным данным, погибли 16 лошадей, трех коней и двух пони удалось спасти. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Возгорание полностью уничтожило конюшню и все запасы сена. Прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС удалось потушить огонь за один час.

«Почти все лошади погибли, удалось спасти трех коней и двух пони. Сейчас им оказывается медицинская ветеринарная помощь. Здание восстановлению не подлежит. Выживших животных принял временно другой клуб. Одна из лошадей в очень тяжелом состоянии. Требуются медицинские препараты и кислород. И средства для содержания», — написали владельцы клуба на своей странице в соцсетях.