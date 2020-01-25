Лошадь убило током в центре Москвы

Лошадей до сих пор можно встретить в центре Москвы. Их хозяева предлагают прокатиться верхом прохожим по выходным и праздникам. Вечером 24 января благородное животное погибло на Малой Никитской улице в Москве. Его убило током.

«По предварительным данным, это могло произойти в результате удара током от оголенного провода», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Собеседник отметил, что на месте ЧП работали специалисты энергетической компании.

РЕН ТВ уточнил, что на фонарном столбе произошло короткое замыкание контактного провода. Лошадь стояла рядом. Электрический разряд убил животное мгновенно.

Полицейские сейчас уточняют все обстоятельства гибели лошади. По предварительным данным, хозяин животного не пострадал. Более подробной информации об инциденте нет.