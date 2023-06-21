Происшествия 21 июня 2023, 12:01 Лошадь сбила 8-летнего мальчика у пляжа в Анапе МВД: мальчика, приехавшего на отдых в Анапу из Петербурга, вблизи пляжа сбила лошадь РИА «Новости»

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В Анапе лошадь сбила с ног и едва не затоптала восьмилетнего туриста из Санкт-Петербурга. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Лошадь сбила ребенка в Анапе. Полицейские разбираются», — уточнили в ведомстве.

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Отец мальчика, житель Санкт-Петербурга рассказал в полиции, что, когда семья возвращалась с пляжа, его сына сбила лошадь.

Врачи диагностировали у туриста рассеченную лобную часть головы и закрытый перелом носа. Ребенку оказали медицинскую помощь.

Лошадь поймали, ее владельца, местного жителя, установили. Сейчас правоохранители устанавливают, почему лошадь сбежала от хозяина.

«По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — заключили в региональном главке МВД.

В январе водитель иномарки сбил лошадь во Фроловском районе Волгоградской области.