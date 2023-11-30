Эксклюзив 30 ноября 2023, 23:36 Лошадь погибла в центре Москвы от удара током Источник «360»: на Большой Дмитровке в Москве от удара током погибла лошадь Freepik

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В центре Москвы на Большой Дмитровке от удара тока погибла лошадь. О происшествии сообщил источник «360».

Лошадь по кличке Маффин пострадала от разряда, когда дотронулась задними копытами до столба. На место выехали экстренные службы, участок огородили, сообщил источник. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

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По предварительной информации, животное дотронулось до оголенного провода. Наездница тоже пострадала, но меньше. ЧП произошло у ресторана Il Letterato, сообщил Telegram-канал Mash.

UPD: Источник «360» сообщил, что погибшее животное увезли, ресторан закрыт. Улица Большая Дмитровка обесточена, фонари не горят.

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