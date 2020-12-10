Лошадь откусила нос пьяному петербуржцу

Житель Санкт-Петербурга выпил и решил прогуляться в центре. Он заприметил наездницу на лошади, попытался расцеловать животное и лишился части носа. Лошадь не стала терпеть пьяную нежность и цапнула пьяного мужчину за лицо.

Как рассказали «Фонтанке.ру» в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, это произошло поздно вечером 9 декабря. Пьяный мужчина полез с поцелуями к лошади на пересечении Литейного проспекта и улицы Белинского. Наездница предупредила, что животному могут не понравиться ласки и оно кусается. Разгоряченный алкоголем петербуржец не стал никого слушать и лишился части носа.

Пострадавшего отвезли в больницу. О его состоянии информации нет.