Эксклюзив 06 февраля 2023, 16:12 Лось застрял во льду в национальном парке Московской области — источник Источник «360»: лось застрял копытами во льду в парке «Лосиный остров» YouTube

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Лось застрял задними копытами во льду в национальном парке «Лосиный остров», расположенном на территории Москвы и Московской области. Об этом сообщил источник «360».

По данным собеседника канала, спасатели уже выехали на место.

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«Лосиный остров» — крупнейший в столице лесной массив и самый крупный из лесов, расположенных в черте городов. Статус национального парка получил с 1983 года. На территории находятся лосиная биостанция, реконструированная несколько лет назад, где можно покормить лося и подробнее узнать об этом животном. Кроме того, в лесном массиве расположены дендрарий, музей русского быта, вышка для наблюдения за птицами и другие интересные объекты.

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