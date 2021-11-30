Лось ударил копытами маленькую девочку в челябинском нацпарке «Зюраткуль»

В Челябинской области лось ударил копытами маленькую девочку, которая подошла к нему близко и попыталась погладить. Произошедшее попало в объектив камеры одного из очевидцев, который сразу же опубликовал видео на YouTube. За кадром он задается вопросом, что могло стать причиной агрессивного поведения животного.

По словам автора видео, все случилось в национальном парке «Зюраткуль». На кадрах видно, что группа туристов подошла близко к лосю и пыталась его погладить. Действия взрослых людей не вызвали у животного агрессивной реакции, а вот маленькая девочка почему-то его разозлила. Зверь один раз ударил ребенка копытами, а когда тот упал, попробовал напасть еще раз. Но лося сразу прогнали очевидцы.

Автор видео при этом сообщил местным СМИ, что перед посещением национального парка всех туристов предупредили: ни кормить диких животных, ни просто подходить к ним на небезопасное расстояние не рекомендуется. Более того, всем посетителям заранее напомнили, что звери дикие иногда могут вести себя агрессивно по отношению к людям. Но туристы не стали слушать советы.

Автор же видео удивлен, что все предостережения были просто на словах, а по самой территории национального парка посетителей никто не сопровождал. Он также предположил, что именно могло спровоцировать лося. По его мнению, это мог быть розовый цвет куртки, прикосновения к животному или просто недостаточное количество предложенной ему еды. Пока комментариев от сотрудников нацпарка не последовало.