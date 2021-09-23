Лось спровоцировал ДТП в Ивановской области. Пострадали три человека

Лось спровоцировал ДТП в Ивановской области. В результате три человека пострадали. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла 21 сентября в Шуйском районе на 158 километре трассы Ростов — Иваново — Нижний Новгород около восьми часов вечера. Лось вышел на трассу и столкнулся с автомобилем Lada. После удара машина отлетела в сторону и врезалась в Chevrolet.

Водитель отечественного автомобиля получил травмы головы и телесные повреждения. Его 20-летний пассажир отделался ссадинами. Владелец Chevrolet также получил разного рода повреждения.