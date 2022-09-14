Лось попал под машину в Санкт-Петербурге | 360°

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Лось попал под машину в Санкт-Петербурге

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Легковой автомобиль сбил лося в Санкт-Петербурге. Животное получило тяжелые травмы, сообщило издание «Мегаполис» со ссылкой на очевидцев.

По данным ИА «Невские новости», один из них уточнил, что водитель не пострадал, но в машине повреждено лобовое стекло. Другой рассказал, что сбитый лось еще жив, но скорее всего умрет.

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«Еще живой, но ему, похоже, конец», — написал он в «Яндекс.Картах».

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