Происшествия 30 августа 2023, 01:08 Лось попал под колеса двух автомобилей подряд в Москве РЕН ТВ: два автомобиля подряд сбили лося на дороге в Москве Pxhere

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Два автомобиля сбили лося на проезжей части в Москве. Очевидцы указали, что животное попало под колеса машин на Новосходненском шоссе, уточнил РЕН ТВ.

По словам очевидцев, сначала лось угодил под колеса одной легковушки, затем его сбила другая машина — уже на встречной полосе.

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Очевидцы пытались вызвать экстренные службы. В социальных сетях они опубликовали кадры с места. По ним видно, что животное живо, но получило сильные травмы.

Девушка за рулем Toyota Caldina случайно сбила медведя в Магадане. Все произошло вечером 27 августа, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД. В результате аварии 21-летняя автолюбительница не пострадала. Повреждения получила иномарка. К приезду на место ДТП сотрудников ГИБДД медведя уже не было.

Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту аварии. Куда пропало животное, пока неизвестно.