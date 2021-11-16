Лопнувшее колесо стало причиной аварии в Волгоградской области

В Волгоградской области из-за лопнувшего колеса произошла авария, передает сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное МВД.

ДТП случилось на автодороге Калининск — Камышин. У ВАЗ-21140 лопнуло заднее правое колесо. В результате авто выехало на встречную полосу, а затем вылетело в кювет и перевернулось. 22-летняя пассажирка получила травмы и была доставлена в больницу.