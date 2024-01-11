Происшествия 11 января 2024, 10:47 «Ломятся в дверь». Лидер движения «Левый фронт» сообщил, что к нему пришли с обыском Координатор «Левого фронта» Удальцов заявил, что к нему пришли с обыском РИА «Новости»

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Координатор общественного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов заявил, что к нему пришли с обыском. Сообщение появилось в его Telegram-канале.

«Ломятся в дверь, говорят что из полиции. Пришли с обыском», — написал Удальцов.

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Других подробностей нет, больше сообщений не было.

В декабре лидера «Левого фронта» задержали во время акции на Красной площади. Политик вместе с активистами устроил акцию памяти к годовщине со дня рождения Иосифа Сталина. Поводом для задержания стало то, что Удальцов развернул на площади красный флаг. В отделе полиции составили протокол по статье КоАП России об участии в несанкционированном массовом мероприятии. Ему назначили 40 часов обязательных работ. Заседание прошло в Тверском райсуде Москвы. Политику мог также грозить штраф в размере до 20 тысяч рублей.

В 2022 году Сергея Удальцова задерживали за проведение опроса прохожих в Москве о российской спецоперации.