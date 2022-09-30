Локомотив врезался в легковушку в Казани | 360°

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Локомотив врезался в легковушку в Казани

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Водитель легкового автомобиля пытался проскочить железнодорожные пути перед локомотивом в Казани. В результате произошло столкновение, сообщило издание Inkazan со ссылкой на соцсети.

Машину выкинуло в кювет, ее передняя часть получила повреждения. Вместе с водителем в автомобиле находились пассажиры. Транспортная прокуратура региона начала проверку случившегося.

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«Находившиеся в автомобили двое человек не пострадали», — уточнили в ведомстве.

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