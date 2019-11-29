Локомотив столкнулся с фурой в Башкирии

Согласно одной из версий, днем 28 ноября водитель фуры марки Volvo проигнорировал красный сигнал светофора и въехал на железнодорожный переезд. В результате локомотив столкнулся с автомобилем.

В настоящее время на месте происшествия проводят работы сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Локомотив и фура повреждены. Пострадавших нет.