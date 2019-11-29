Локомотив столкнулся с фурой в Башкирии
На железнодорожном переезде рядом с деревней Воробьево в Краснокамском районе Башкортостана произошла авария. Поезд столкнулся с фурой, сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на источник в региональном ГИБДД.
Согласно одной из версий, днем 28 ноября водитель фуры марки Volvo проигнорировал красный сигнал светофора и въехал на железнодорожный переезд. В результате локомотив столкнулся с автомобилем.
В настоящее время на месте происшествия проводят работы сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.
Локомотив и фура повреждены. Пострадавших нет.